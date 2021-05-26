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Украина запретила импорт электричества из России и Беларуси
Источник материала: АФН
Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭКУ) запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании Нацкомиссии.
"Фактически принято решение остановить импорт пока только на четыре месяца", – отметил Гончаренко, которого цитируют украинские СМИ.
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Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭКУ) запретила импорт российской и белорусской электроэнергии...
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