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Тихановская заявила о новой фазе давления на режим Лукашенко

26.05.2021 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Офис Светланы Тихановской, Координационный Совет, Народное Антикризисное Управление, штаб Цепкало и другие демократические силы начинают подготовку к «новой активной фазе давления» на режим Лукашенко.

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Светланы Тихановской.

«…в результате бездумных действий нелегитимного режима Беларусь превратилась в «черное пятно» на мировой карте. Режим на грани тотальной изоляции – как никогда прежде», - говорится в заявлении.

«И мы сами, беларусы, должны сделать все возможное, чтобы освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести честные выборы. Мы должны действовать – окно возможностей открыто. Ждать больше нечего – террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе давления», - подчеркивается в заявлении.

Накануне, лидеры представители оппозиции провели чрезвычайную встречу в Литве, в ходе которой обсудили дальнейшие совместные шаги по реагированию на беспрецедентную ситуацию, созданную Лукашенко, а также корректировку стратегии выхода Беларуси из глубокого кризиса.

В частности, обсуждалось «усиление международного давления и конкретные меры, в ответ на действия Лукашенко»; контакты с чиновниками внутри Беларуси и расширение этого контакта, «наращивание структуры партизанского движения внутри Беларуси», проект по амнистии и реабилитации участников протестов.

 
 
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Офис Светланы Тихановской, Координационный Совет, Народное Антикризисное Управление, штаб Цепкало и другие демократические силы начинают подготовку к «новой...
 
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