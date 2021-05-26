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Макей призвал Запад одуматься и упомянул переговоры

26.05.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Санкции против Беларуси нацелены на разрушение экономики и государства, а проблемы должны решаться за столом переговоров, заявил глава МИД Владимир Макей в своем выступлении в Овальном зале Дома правительства, сообщает госагентство БЕЛТА.



Он уверен в том, что дальнейшая эскалация ни к чему хорошему не приведет, и призвал западных партнеров одуматься. "Проблемы должны решаться за столом переговоров - это наша принципиальная позиция", - подчеркнул глава МИД.

Министр заявил, что на абсолютно все санкции и ограничительные методы Беларусь ответит адекватным образом.

Непонятно пока, о каких переговорах идет речь. Как известно, Александр Лукашенко не поднял трубку, когда ему звонила Ангела Меркель, отказался от переговоров, которые предлагал президент Франции Эммануэль Макрон, не высказал желания, чтобы ОБСЕ стала  посредником по урегулированию политического кризиса в Беларуси... Пока все вопросы он обсуждает только с Владимиром Путиным. 
 
 
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Санкции против Беларуси нацелены на разрушение экономики и государства, а проблемы должны решаться за столом переговоров, заявил глава МИД Владимир Макей в своем...
 
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