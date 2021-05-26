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Эдгарас Янкаускас отказался от участия в Матче звезд на стадионе «Динамо»

26.05.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

5 июня на стадионе «Динамо» в Минске должен пройти матч, посвященный 110-летию белорусского футбола. В нем экс-звезды европейского футбола должны сыграть с экс-звездами белорусского футбола.


Также предполагается, что это будет прощальный матч Александра Глеба.

Среди европейцев анонсировалось имя литовца, победителя Лиги чемпионов в составе «Порту» Эдгараса Янкаускаса.

Tribuna со ссылкой на Delfi пишет, что в итоге Янкаускас отказался выступать в матче. Издание брало интервью по поводу его участия, но после публикации, во вторник днем, Янкаускас передал, что решил отменить поездку в Минск.
 
Теги: Минск
 
 
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5 июня на стадионе «Динамо» в Минске должен пройти матч, посвященный 110-летию белорусского футбола. В нем экс-звезды европейского футбола должны сыграть с...
 
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