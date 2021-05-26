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Эдгарас Янкаускас отказался от участия в Матче звезд на стадионе «Динамо»
Источник материала: Партизан
5 июня на стадионе «Динамо» в Минске должен пройти матч, посвященный 110-летию белорусского футбола. В нем экс-звезды европейского футбола должны сыграть с экс-звездами белорусского футбола.
Также предполагается, что это будет прощальный матч Александра Глеба.
Среди европейцев анонсировалось имя литовца, победителя Лиги чемпионов в составе «Порту» Эдгараса Янкаускаса.
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5 июня на стадионе «Динамо» в Минске должен пройти матч, посвященный 110-летию белорусского футбола. В нем экс-звезды европейского футбола должны сыграть с...
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