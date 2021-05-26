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Премьер: Правительство понимает, что санкции не будут безболезненными
Источник материала: Партизан
Белорусское правительство отдает себе отчет, что санкции не могут быть безболезненными, заявил премьер-министр Роман Головченко, выступая на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.
Несмотря на это, глава правительства выразил убеждение, что за независимость надо бороться.
"Мы не допустим внешнего управления, которое ввели в странах победивших цветных революций", - заявил премьер.
По его словам, "план обвалить белорусскую экономику на волне протестов провалился. Потому коллективный запад решил сжать санкционную удавку".
Во время своего доклада Головченко сообщил, что несмотря на давление и санкции, экономика страны работает в плюс.
"У нас чистая прибыль предприятий составила 3,3 миллиарда долларов", - добавил глава правительства,
Кажется, Головченко войдет в историю как самый главный оптимист в правительстве.
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Белорусское правительство отдает себе отчет, что санкции не могут быть безболезненными, заявил премьер-министр Роман Головченко, выступая на встрече с...
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