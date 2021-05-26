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«Трансавиаэкспорт» прогнозирует удорожание доставки грузов из-за санкций ЕС

26.05.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Грузовой авиаперевозчик «Трансавиаэкспорт» ожидает удорожания доставки грузов из-за ограничений, вводимых Евросоюзом для белорусских авиакомпаний.





По словам заместителя гендиректора компании Вячеслава Окушко, ограничения увеличат расходы на коррекцию маршрутов и в конечном итоге ударят по кошельку грузовладельцев.

Известно, что на перевозчика «Трансавиаэкспорт» в Беларуси приходится 60% грузооборота воздушного транспорта.

Тем временем Евроконтроль заявляет, что из-за запрета на пролет в воздушном пространстве Беларуси 100 ежедневных рейсов из ЕС/Великобритании должны будут пролетать на 40 морских миль больше, при этом наиболее эффективные маршруты будут прокладываться через страны Балтии.

AirBaltic уже оценила издержки от отказа летать над Беларусью в €200 тыс. в месяц.

Ранее сообщалось, что ограничения, вводимые Евросоюзом на полеты белорусских авиакомпаний и европейских перевозчиков через Беларусь, связаны с инцидентом экстренной посадки в Минске самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс 23 мая, после ложного сообщения о минировании.
 
Теги: Минск
 
 
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Грузовой авиаперевозчик «Трансавиаэкспорт» ожидает удорожания доставки грузов из-за ограничений, вводимых Евросоюзом для белорусских авиакомпаний.
 
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