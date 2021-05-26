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Ситуация плохая, но Роман ведет себя правильно: психологи комментируют видео с Протасевичем

26.05.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Литовский профессор Гинтаутас Мажейкис и психолог Наталья Скибская, которая была волонтером-психологом на Окрестина, прокомментировали видео с Романом Протасевичем.

Гинтаутас Мажейкис заметил несколько важных знаков, некоторые из которых известны со сталинских времен, пишет delfi.lt

Мажейкис поделился своими замечаниями на фейсбуке. "Вероятно, перед тем, как он зачитал признание, его избивали. Синяки на лбу припудрены, возможно, сломан нос. Обычно требуют натянуть рукава на кисти рук, чтобы не было видно следов пыток электричеством. Рядом пачка сигарет и спички: по словам отца и близких - не его, он такие сигареты не курил", – заметил профессор. 

По его словам, со времен сталинского ГУЛАГА действует правило: если очень плохо – фотографируйся с пачкой сигарет, если есть такая возможность – с чужой. 

"А если совсем крышка – с двумя пачками. Кое-что из этого я пережил и видел в 1983 году на Северном флоте, в СССР, поэтому могу судить не только по суждениям других". 

"Роман все делает правильно"

Психолог Наталья Скибская, которая была волонтером-психологом на Окрестина — прокомментировала радио Свабода состояние Романа по опубликованному видео и рассказала о том, что делать, когда требуют покаяться на камеру, как сохранить психическое и физическое здоровье за решеткой и как обществу относиться к свидетельствам под принуждением.

Кратко

- Абсолютно очевидно, что Роман в стрессе, но при этом ведет себя очень грамотно, выполняя все рекомендации, как себя вести, когда тебя взяли в плен.

- Нужно искать эту границу, чтобы сказать, что они хотят, но такими словами, чтобы не оговорить себя.

- Если сравнить количество задержанных с августа и количество тюремщиков, то если бы эти люди были в состоянии, они могли бы тюрьму изнутри разорвать.

- Все граждане Беларуси, находящиеся на территории Беларуси, сейчас заложники. Тюрьма может быть больше или меньше.
 
 
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Литовский профессор Гинтаутас Мажейкис и психолог Наталья Скибская, которая была волонтером-психологом на Окрестина, прокомментировали видео с Романом...
 
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