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В Беларусь перед совместными учениями прибыли военные из РФ
26.05.2021 12:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая – Sputnik. В Беларусь для проведения рекогносцировки районов проведения совместного стратегического учения "Запад-2021" прибыла группа российских военнослужащих, сообщает Министерство обороны Беларуси.
В течение двух дней специалисты проведут ряд рабочих встреч, посетят районы проведения учения на полигонах и участках местности Гродненской и Брестской областей.
Учения "Запад-2021"
Стратегические учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и России на едином оперативно-стратегическом фоне по предложению российской стороны. Это позволит одновременно отработать и вопросы подготовки применения региональной группировки войск двух стран, и вопросы ведения армейских операций.
Основные задачи учений:
Основой белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" станет один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки "вокруг условных стран".
Руководить учениями будут начальники генеральных штабов вооруженных сил двух стран.
Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин ранее заявлял, что на совместные белорусско-российские учения "Запад-2021" планируется пригласить иностранных наблюдателей, в том числе из западных стран.
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Стратегические учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и России.
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