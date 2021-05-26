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В Беларусь перед совместными учениями прибыли военные из РФ

26.05.2021 12:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. В Беларусь для проведения рекогносцировки районов проведения совместного стратегического учения "Запад-2021" прибыла группа российских военнослужащих, сообщает Министерство обороны Беларуси.

В течение двух дней специалисты проведут ряд рабочих встреч, посетят районы проведения учения на полигонах и участках местности Гродненской и Брестской областей.

Учения "Запад-2021"

Стратегические учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и России на едином оперативно-стратегическом фоне по предложению российской стороны. Это позволит одновременно отработать и вопросы подготовки применения региональной группировки войск двух стран, и вопросы ведения армейских операций.

Основные задачи учений:

  • апробировать новые способы совместных действий сводных штурмовых подразделений на высоко урбанизированной местности;
  • оценить эффективность новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники;
  • заимствовать нарастающий боевой опыт российских офицеров и, используя его, продолжить совершенствовать формы и способы применения войск.

Основой белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" станет один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки "вокруг условных стран".

Руководить учениями будут начальники генеральных штабов вооруженных сил двух стран.

Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин ранее заявлял, что на совместные белорусско-российские учения "Запад-2021" планируется пригласить иностранных наблюдателей, в том числе из западных стран.

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Теги: Минск
 
 
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Стратегические учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и России.
 
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