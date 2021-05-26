Полная и без волос: состояние тяжелобольной Заворотнюк ухудшилось

Источник материала: Sputnik Беларусь

Состояние российской актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось: онкобольная звезда сериала "Моя прекрасная няня" переживает непростой период рецидива.

Заворотнюк и ее семья несколько лет сражаются с серьезным заболеванием актрисы - опухолью головного мозга. И если до этого у актрисы наступила длительная ремиссия - болезнь отошла, а Заворотнюк вернулась в свой подмосковный особняк, то теперь она снова почувствовала ухудшение.

СМИ сообщили о рецидиве заболевания Заворотнюк: об этом анонимно рассказали друзья семьи знаменитости.

По словам источников, актриса стала абсолютно неузнаваемой: она располнела из-за гормональных препаратов и потеряла значительную часть волос.

Поначалу звезда радовалась тому, что врачи разрешили ей заниматься любимым видом спорта - плаванием и была уверена, что сможет вернуться в свою идеальную форму.

"Вес не ушел, но чувствовать себя она стала лучше", - цитируют СМИ слова анонимов.

Теперь же звезде нужно снова забыть о бассейне: в один момент Заворотнюк стало плохо во время плавания. Артистку сразу же отвезли в больницу на обследование, которое показало, что к головокружению привел рецидив болезни. В настоящее время доктора прилагают все усилия, чтобы вернуть актрису в стадию ремиссии.

Напомним, что в апреле Заворотнюк отметила свой 50-летний юбилей и созвонилась с другом .

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