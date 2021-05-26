"Показательная порка": Арямова об отмене полетов над Беларусью и убытках ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Политолог: "показательная порка" Беларуси обернется убытками для бизнеса в ЕС

США, к примеру, гораздо чаще и масштабнее нарушали международные правила, задерживая иностранных граждан в третьих государствах, отметила эксперт на радио Sputnik, напомнив об инциденте 2013 года с незапланированной посадкой в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса. На борту летевшего из Москвы лайнера тогда искали, но не нашли беглого сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.

"Сейчас на территории Беларуси арестован гражданин Беларуси, который обвиняется в противоправных действиях и даже в терроризме опять же в Беларуси. Второй вопрос ― это правомерность посадки самолета, здесь, конечно, будет расследование. Сначала упоминалось о причастности ХАМАС к заложенной бомбе. Потом ХАМАС эту ответственность на себя не взял. Насколько известно, Беларусь пригласила иностранных коллег к расследованию инцидента", ― говорит Арямова.

Посадка самолета в Беларуси ― это поступок весьма дерзкий, но не более дерзкий, чем действия США на территории большинства стран мира по задержанию неграждан США, угрожавшим американской национальной безопасности, убеждена эксперт.

"Здесь, конечно, еще большая роль будет у европейского бизнеса в решении о закрытии европейского неба и аэропортов для белорусских компаний, потому что это огромные деньги. И думаю, что здесь бизнес будет пытаться влиять на решения правительств стран Европы, потому что это серьезный удар по бизнесу, да еще и в условиях пандемии", ― отмечает политолог.

Убытки для Европы и интеграция с РФ

Облет белорусской территории для европейских авиалайнеров ― это, во-первых, лишние мили, добавляет эксперт. Во-вторых, пандемия более всего ударила именно по авиасфере, и прием белорусских самолетов в аэропортах стран Европы ― это тоже приличные средства для самих аэропортов, поэтому бизнес будет отстаивать свои интересы, убеждена Арямова.

Что касается примера Великобритании, которая первой из стран приняла решение о прекращении авиасообщения, здесь важно именно политическое решение, сказала политолог.

"Великобритания ― одна из главных стран в определении политики Европы, и если сейчас будет решено устроить показательную порку для Беларуси, то Великобритания и США будут идти в фарватере этого движения. Но с точки зрения политического развития событий, это послужит сближению Минска с Москвой, и в белорусско-российских отношениях это даст свои результаты", ― резюмировала политолог.

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