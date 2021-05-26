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В Солигорске местный житель забрал часть ограды стадиона, чтобы сдать на металлолом
Источник материала: БT
Унес часть забора, чтобы сдать на металлолом. Инцидент произошел в Солигорске - местный житель забрал часть ограды стадиона. Человека с металлической конструкцией в руках заметила солигорчанка и сняла на камеру телефона. После женщина разместила видео в социальных сетях. Стоит сказать, что не удалось фигуранту избежать и внимания стражей порядка. Мужчину задержали.
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Унес часть забора, чтобы сдать на металлолом. Инцидент произошел в Солигорске - местный житель забрал часть ограды стадиона. Человека с металлической конструкцией...
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