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В Солигорске местный житель забрал часть ограды стадиона, чтобы сдать на металлолом

26.05.2021 12:37 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Унес часть забора, чтобы сдать на металлолом. Инцидент произошел в Солигорске - местный житель забрал часть ограды стадиона. Человека с металлической конструкцией в руках заметила солигорчанка и сняла на камеру телефона. После женщина разместила видео в социальных сетях. Стоит сказать, что не удалось фигуранту избежать и внимания стражей порядка. Мужчину задержали. 

 
 
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Унес часть забора, чтобы сдать на металлолом. Инцидент произошел в Солигорске - местный житель забрал часть ограды стадиона. Человека с металлической конструкцией...
 
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