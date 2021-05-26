В Солигорске местный житель забрал часть ограды стадиона, чтобы сдать на металлолом

Источник материала: БT

Унес часть забора, чтобы сдать на металлолом. Инцидент произошел в Солигорске - местный житель забрал часть ограды стадиона. Человека с металлической конструкцией в руках заметила солигорчанка и сняла на камеру телефона. После женщина разместила видео в социальных сетях. Стоит сказать, что не удалось фигуранту избежать и внимания стражей порядка. Мужчину задержали.