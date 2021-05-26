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Правоохранители задержали 27-летнего жителя Молодечно, который при себе имел синтетический наркотик
Источник материала: БT
Хотел расслабиться, но пришлось сильно напрячься. 27-летнего жителя Молодечно правоохранители задержали по возвращении в райцентр из Минска. В столицу парень ездил за наркотиком. И при себе у него обнаружили пакет с дурманом. Это порошок белого цвета. Вещество отправили на экспертизу. Проверка показала, что это синтетический наркотик, масса - менее грамма.
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Хотел расслабиться, но пришлось сильно напрячься. 27-летнего жителя Молодечно правоохранители задержали по возвращении в райцентр из Минска. В столицу парень ездил...
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