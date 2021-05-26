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Макей проговорился про трон

26.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Глава МИД Беларуси также выступил в Овальном зале – после спича белорусского правителя.

Макей проговорился про трон

Фото Наша Нiва

– Нормальные с точки зрения здравого смысла интересы самого Запада, его граждан, равно, как и наших соотечественников, молниеносно и без колебаний приносятся в жертву ради достижения заданной цели, – сказал Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.

По его словам, «как бы ни хотелось беглым врагам независимой Беларуси, страна поддерживает конструктивные отношения с подавляющим большинством партнеров на разных континентах»:

-– Наша открытость и настроенность на конструктивное решение возникающих вопросов доведена до внешних партнеров на разных уровнях. Однако, к сожалению, наши аргументы хотят слышать не все.

Также глава внешнеполитического ведомства Беларуси озвучил, как сообщает Спутник: «Под правозащитными предлогами Запад атакует суверенитет нашей страны. Хотят уничтожить нашу государственность и подсадить на трон подобранных за рубежом уток.

…С наскока взять Беларусь не получилось, поэтому в ход пошли санкции и финансирование беглых петрушек!»

 
 
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Глава МИД Беларуси также выступил в Овальном зале – после спича белорусского правителя.
 
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