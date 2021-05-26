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Российский аналитик: «Наказать так, чтобы у других режимов не было желания повторить»

26.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Екатерина Глод задается вопросом, как ответит мировое сообщество.

Российский аналитик: «Наказать так, чтобы у других режимов не было желания повторить»

Инцидентом с самолетом Ryanair власти Беларуси перешли  «красную черту», считает российский политический аналитик, сотрудник центра анализа европейской политики Екатерина Глод.

— Я думаю, что «красная черта», как говорят в Европе, была пересечена. Пересечена тем, что режим Лукашенко стал угрозой для всей европейской международной безопасности. И теперь Западу надо наказать его так, чтобы у других режимов, которые занимаются терроризмом, скажем, России, Ирана, Китая, не было желания повторить подобное, — заявила эксперт в эфире Дождя.

Она не исключает, что следствием произошедшего могут стать жесткие экономические санкций в отношении ОАО «Беларуськалий» и предприятий нефтеперерабатывающей отрасли.  

— Однозначно, будут экономические санкции. Мне кажется, это достаточно жестко. Для этого понадобится несколько недель, поскольку надо точно выверить список людей, которые туда попадут. Если мы говорим об олигархах, которые спонсируют режим Лукашенко, надо иметь достаточные доказательства, что они причастны.

И санкции будут не только против олигархов. Насколько мне известно, в экспертной среде идут переговоры именно о том, чтобы ввести и секторальные санкции. Возможно, это будет «Беларуськалий» и нефтепродукты, — отметила Екатерина Глод.

Она подчеркнула, события 23 мая вернули Беларусь в мировую политическую повестку и заставят мировое сообщество отреагировать:

— После того, как в Беларуси прекратились общественные протесты, она отошла на дальний план в политической повестке дня. Но этот инцидент вернул Беларусь. Экспертное комьюнити-сообщество и Европы, и США, и, вообще, всего Запада только об этом и говорит. Об этом говорят все иностранные СМИ, Беларусь все время звучит в новостях. Естественно, это беспрецедентно, и эксперты и политики думают, как на это ответить.

 
 
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