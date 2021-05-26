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Украинский депутат: «Только что запретили импорт белорусской электроэнергии»
26.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
До 1 октября 2021 года.
— Только что НКРЕКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года, —
Депутат уточнил, что запрет будет действовать пока четыре месяца.
— Я выступал на заседании и требовал бессрочного запрета или хотя бы до конца этого года. Напоминал и про российскую агрессию, и про последние события в Беларуси, и про резолюции ПАСЕ. Однако, фактически принято решение остановить импорт пока только на четыре месяца. Надо бороться дальше!
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До 1 октября 2021 года.
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