Украинский депутат: «Только что запретили импорт белорусской электроэнергии»

Источник материала: Салiдарнасць

До 1 октября 2021 года.





— Только что НКРЕКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года, — сообщил нардеп Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Депутат уточнил, что запрет будет действовать пока четыре месяца.

— Я выступал на заседании и требовал бессрочного запрета или хотя бы до конца этого года. Напоминал и про российскую агрессию, и про последние события в Беларуси, и про резолюции ПАСЕ. Однако, фактически принято решение остановить импорт пока только на четыре месяца. Надо бороться дальше!