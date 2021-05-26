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Украинский депутат: «Только что запретили импорт белорусской электроэнергии»

26.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

До 1 октября 2021 года.

Украинский депутат: «Только что запретили импорт белорусской электроэнергии»

— Только что НКРЕКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года, — сообщил нардеп Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Депутат уточнил, что запрет будет действовать пока четыре месяца.

— Я выступал на заседании и требовал бессрочного запрета или хотя бы до конца этого года. Напоминал и про российскую агрессию, и про последние события в Беларуси, и про резолюции ПАСЕ. Однако, фактически принято решение остановить импорт пока только на четыре месяца. Надо бороться дальше!

 
 
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