Лукашенко пугает Запад мировой войной

«Мы должны сохранить свою страну и передать своим детям в нормальном состоянии», — заявил Александр Лукашенко, выступая 26 мая в Доме правительства на встрече с депутатами обеих палат Национального собрания, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления.





«Время выбрало нас, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению. Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!»

По мнению Лукашенко, против Беларуси развязана многоплановая, многоуровневая гибридная война. «Цель ясна. Кому выгодно демонизировать Беларусь, мы тоже знаем, — отметил он. — Мы — небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры. А прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь — это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война».

Лукашенко заявил, что в этой войне Беларусь не рассчитывает на победу. Но даже если останется Беларусь в одиночку, чего, как он уверен, не произойдет, цель — нанести неприемлемый ущерб противнику.

«Это записано в военных документах, — сказал Лукашенко. — Поэтому прежде чем бряцать оружием у наших границ, надо подумать. Разумные люди понимают происходящее. А тех, кто стоит за провокацией, просто спрошу: неужели вы не осознаете, какими катастрофическими последствиями это грозит? Отдаете ли вы себе отчет в своих действиях? Ведь знаете, что справедливость на нашей стороне и отвечать все равно придется. Остановитесь!»

Лукашенко отметил, что «действовать будем в тех условиях, которые складываются».

Что еще сегодня было сказано в Овальном зале: