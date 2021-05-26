Лукашенко: недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения

Недоброжелатели Беларуси, как извне, так и внутри страны, изменили методы атаки на государство, заявил Александр Лукашенко, выступая 26 мая в Доме правительства на встрече с депутатами обеих палат Национального собрания, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления.





«Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Следует отметить, что прямая трансляция встречи не ведется. Текстовые и видеофрагменты выступления публикуются в государственных СМИ и провластных телеграм-каналах.

По словам Лукашенко, в Беларуси ведется «уже не информационная», а «гибридная, современная война». «Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую, — заявил он. — Они не могут нам простить ни «Тротила», ни «Манкуртов» («Тротил протеста» и «Манкурты» — фильмы о представителях оппозиции, показанные на белорусском телевидении. — БелаПАН.), поэтому боятся новых разоблачений в показаниях как беглых, так и внутренних».

Лукашенко добавил, что в ближайшее время общественности будет представлено «все, что они наговорили, в том числе недавно задержанные».

«Именно поэтому они перешли от организации бунтов к этапу удушения. Идет поиск новых уязвимостей, и это направлено не только на нас. Мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на восток. Апробировав у нас, они пойдут туда», — считает Лукашенко.

Он также заявил, что один известный экстремистский канал, «который родился на белорусской проблематике», но не в Беларуси, «уже вовсю работает против России, показав тем самым истинную цель западных стратегов» (вероятно, речь идет о канале, который создал опальный блогер Степана Путило).

По словам Лукашенко, государство, приняв самые жесткие меры, «в зародыше подавило волну неонацизма». «Наши действия могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает их злодеяния. Но эта стратегия жизненно важная для страны», — подчеркнул он.

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