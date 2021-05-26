Главное в среду. Посольство Беларуси в Канаде должно закрыться до 1 октября, в ООН опасаются за безопасность Протасевича

Источник материала: Onliner Итак, это наша очередная политическая хроника. Сегодня стало известно, что посольство Беларуси в Канаде должно закрыться до 1 октября, а в ООН рассказали, что опасаются за безопасность Романа Протасевича. Подробнее обо всех событиях мы по традиции рассказываем ниже.

Одной строкой. Лукашенко выступает в парламенте, Латвия, Швеция и Чехия отозвали разрешения на полеты в Беларусь и из нее

Сегодня Лукашенко выступает перед парламентом, Конституционной комиссией и «мнениеформирующими людьми». Он высказался о высылке из Латвии, о рейсе Ryanair и Романе Протасевиче.

о высылке из Латвии, о рейсе Ryanair и Романе Протасевиче. Латвия, Швеция и Чехия отозвали разрешения на полеты в Беларусь и из нее.

разрешения на полеты в Беларусь и из нее. «Ради фестиваля люди берут отпуск, мы не можем подвести». Viva Braslav выжил и возвращается .

. Головченко: «Белорусская экономика набрала неплохой темп».

неплохой темп». Курсы валют 26 мая: доллар робко начал дорожать.

Посольство Беларуси в Канаде должно закрыться до 1 октября

Это следует из постановления , опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.

Напомним, в начале апреля министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что как минимум в нескольких странах мира будут закрыты наши посольства.

В правозащитном управлении ООН опасаются за безопасность Протасевича

В заявлении от имени верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет говорится, что в ее офисе потрясены «незаконным арестом и задержанием» Романа Протасевича, летевшего на самолете Ryanair, который был посажен в Минске.

В управлении верховного комиссара по правам человека опасаются за безопасность Романа Протасевича и хотят убедиться в том, что он не подвергается жестокому обращению. «Его заявление, которое транслировалось по телевидению, не развеяло этих опасений», — сказал на брифинге в Женеве пресс-секретарь управления Руперт Колвилл.

Правозащитников ООН также тревожит судьба спутницы Протасевича Софии Сапеги.

Ранее к освобождению Протасевича призвал генсек ООН Антониу Гутерриш, который настаивает на проведении «полного, прозрачного, независимого расследования этого тревожного инцидента».

(будет дополнено)