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Главное в среду. Посольство Беларуси в Канаде должно закрыться до 1 октября, в ООН опасаются за безопасность Протасевича
Источник материала: Onliner
Итак, это наша очередная политическая хроника. Сегодня стало известно, что посольство Беларуси в Канаде должно закрыться до 1 октября, а в ООН рассказали, что опасаются за безопасность Романа Протасевича. Подробнее обо всех событиях мы по традиции рассказываем ниже.
Одной строкой. Лукашенко выступает в парламенте, Латвия, Швеция и Чехия отозвали разрешения на полеты в Беларусь и из нее
Посольство Беларуси в Канаде должно закрыться до 1 октября
Это следует из
Напомним, в начале апреля министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что как минимум в нескольких странах мира будут закрыты наши посольства.
В правозащитном управлении ООН опасаются за безопасность Протасевича
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В управлении верховного комиссара по правам человека опасаются за безопасность Романа Протасевича и хотят убедиться в том, что он не подвергается жестокому обращению. «Его заявление, которое транслировалось по телевидению, не развеяло этих опасений», — сказал на брифинге в Женеве пресс-секретарь управления Руперт Колвилл.
Правозащитников ООН также тревожит судьба спутницы Протасевича Софии Сапеги.
Ранее к освобождению Протасевича призвал генсек ООН Антониу Гутерриш, который настаивает на проведении «полного, прозрачного, независимого расследования этого тревожного инцидента».
(будет дополнено)
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Главное в среду. Посольство Беларуси в Канаде должно закрыться до 1 октября, в ООН опасаются за безопасность Протасевича
Итак, это наша очередная политическая хроника. Сегодня стало известно, что посольство Беларуси в Канаде должно закрыться до 1 октября, а в ООН рассказали, что...
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