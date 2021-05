Белорусско-российский VR-проект о Поддиванье поборется за приз Каннского кинофестиваля

Источник материала: Onliner

В список 16 участников секции Cannes XR кинорынка Marché du Film вошел белорусско-российский VR-проект Under The Pillow. Его разработкой занимается студия Feeling Digital из Минска и российский режиссер и автор сценария Георгий Молодцов. В основе истории лежит цикл рассказов отца Георгия о кукольном персонаже, который помогал детям справляться с трудностями мира вокруг.

Первый из двух VR-эпизодов (Kitten Mormitten) будет представлен на Каннском кинофестивале, который пройдет с 6 по 17 июля. Зрители познакомятся с главными героями и мистическим миром Поддиванья.

Under The Pillow представляет собой кроссмедийный проект: помимо эпизодов для виртуальной реальности, планируется производство версии для парков развлечений, анимационного сериала, сферического фильма и мобильного AR-приложения.

В 2020 году Under The Pillow был отобран для участия на кинорынках Женевского международного кинофестиваля, Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси и фестиваля New Images в Париже. На ежегодном форуме VR Days в Амстердаме проект получил высшую награду в номинации Best Game.