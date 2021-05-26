ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусско-российский VR-проект о Поддиванье поборется за приз Каннского кинофестиваля

26.05.2021 12:43 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В список 16 участников секции Cannes XR кинорынка Marché du Film вошел белорусско-российский VR-проект Under The Pillow. Его разработкой занимается студия Feeling Digital из Минска и российский режиссер и автор сценария Георгий Молодцов. В основе истории лежит цикл рассказов отца Георгия о кукольном персонаже, который помогал детям справляться с трудностями мира вокруг.

Первый из двух VR-эпизодов (Kitten Mormitten) будет представлен на Каннском кинофестивале, который пройдет с 6 по 17 июля. Зрители познакомятся с главными героями и мистическим миром Поддиванья.

Under The Pillow представляет собой кроссмедийный проект: помимо эпизодов для виртуальной реальности, планируется производство версии для парков развлечений, анимационного сериала, сферического фильма и мобильного AR-приложения.

В 2020 году Under The Pillow был отобран для участия на кинорынках Женевского международного кинофестиваля, Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси и фестиваля New Images в Париже. На ежегодном форуме VR Days в Амстердаме проект получил высшую награду в номинации Best Game.

Новая жизнь для старого или не очень умного телевизора — ТВ-приставки в Каталоге


Смарт-приставка Xiaomi Mi TV Stick FHD (международная версия)
40 отзывов
Smart TV, Wi-Fi, 1080p
97,00 р.
41 предложение
Смарт-приставка Xiaomi Mi Box S (международная версия)
76 отзывов
USB, Smart TV, Wi-Fi, 4K, поддержка HDR
199 р.
31 предложение
Смарт-приставка Apple TV 32GB (4-е поколение)
5 отзывов
Smart TV, Wi-Fi, LAN, 1080p
448 р.
10 предложений
Сравнить эти товары →
Все модели приставок в Каталоге

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В список 16 участников секции Cannes XR кинорынка Marché du Film вошел белорусско-российский VR-проект Under The Pillow. Его разработкой занимается студия Feeling Digital из Минска и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларусь перед совместными учениями прибыли военные из РФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by