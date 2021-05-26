История простой горничной Евы Паоле, которая стала наследницей $40 миллионов

Источник материала: Onliner Сегодня мы снова рассказываем про удивительную историю богатства, которое сваливается на голову, когда его не ждешь. И в этот раз речь пойдет о внебрачной дочери миллионера Еве Паоле. Она работала обычной горничной, когда обнаружила, что ее биологический отец был богатым землевладельцем. Он умер, а женщина вполне резонно посчитала, что имеет право на его имущество (разве кто-то повел бы себя иначе?). В общем, с помощью теста ДНК ей удалось доказать, что в богатом отце она не ошиблась. А вот сама история борьбы за деньги миллионера вполне тянет на сценарий для фильма. О ней мы вместе с Parimatch и рассказываем ниже.





Итак, все происходило следующим образом. Ева Паоле работала обыкновенной горничной, когда до нее дошли слухи от родственников, что у ее матери, возможно, был роман с известным бароном Руфино Отеро. Сам же Отеро был очень богатым аргентинским землевладельцем. Мать Евы работала прислугой в его доме и во время отношений с бароном забеременела. Впрочем, браку между двумя людьми не суждено было случиться из-за разного социального положения Евы и Руфино. А вскоре он и вовсе взял себе в жены другую женщину.

И если вам кажется, что эта история похожа на мыльную оперу, подождите выносить вердикт — все только начинается. После смерти Руфино вдова Отеро отдала все состояние племяннику бизнесмена Дарио Сарасоле. А это, на минуточку, около 50 000 гектаров земли, городские постройки, два самолета и внушительное количество домашнего скота.

И все бы могло на этом закончиться, если бы в 1999 году Ева Паоле не подала иск в суд о своем происхождении. В нем девушка утверждала, что она — родная дочь Руфино Отеро. Когда об этом узнал его племянник, такое положение вещей ему не понравилось. Он попросил провести сравнение ДНК и судебное разбирательство, чтобы оставить наследство миллионера в своих руках. Именно в этот момент между двумя семьями началась настоящая битва.





Спустя месяц оказалось, что тело Руфино Отеро было украдено, а вместо него лежало чужое. Всю эту операцию в лучшем стиле детектива провернули для того, чтобы предотвратить взятие ДНК у мужчины. Но затем случился 2007 год, Дарио Сарасола умер, а все состояние перешло его вдове Грасиеле Кабанту и детям. На тот момент уже было известно, что при жизни Сарасола продал около 26 000 гектаров некой корпорации. В чужие руки перешли еще семь объектов недвижимости и четыре поля.

Но даже несмотря на такие повороты судьбы, Ева Паоле не сдавалась. В 2008 году по ее настоянию для взятия ДНК была проведена эксгумация тела матери Отеро. Вся эта проверка заняла восемь генетических тестов. И таким образом были получены твердые доказательства: Паоле действительно дочь Руфино Отеро.





После 13 лет сложного судебного процесса правосудие постановило, что вышедшая на пенсию 73-летняя Ева Паоле является единственной дочерью землевладельца Руфино Отеро и наследницей половины состояния в 30 миллионов долларов, которое он оставил после смерти в 1983 году. Таким образом, судебный процесс по установлению родства, инициированный Паоле 2 августа 1999 года, был закрыт.

Резонный вопрос: что же сделала Ева Паоле с законно полученными деньгами? Оказалось, она продолжила вести спокойную жизнь. Женщина заботилась о своих растениях, слушала радио и каждый день принимала в гостях детей. А главное, благодаря получению наследства она наконец смогла перестать работать горничной.

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