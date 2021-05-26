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Депутат ГосДумы: Лукашенко - не человек, это загнанное в угол животное
Источник материала: UDF
Депутат Госдумы Сергей Иванов
«Человек, который так позорно провел выборы, посадил всех оппонентов, проиграл домохозяйке и после этого устроил массовый террор, для меня как человек не существует. Не считаю его ни президентом, ни человеком, это загнанное в угол животное».
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