Депутат ГосДумы: Лукашенко - не человек, это загнанное в угол животное

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Депутат Госдумы Сергей Иванов

«Эхо Москвы»

«Человек, который так позорно провел выборы, посадил всех оппонентов, проиграл домохозяйке и после этого устроил массовый террор, для меня как человек не существует. Не считаю его ни президентом, ни человеком, это загнанное в угол животное».