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Депутат ГосДумы: Лукашенко - не человек, это загнанное в угол животное

26.05.2021 12:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Депутат ГосДумы: Лукашенко - не человек, это загнанное в угол животное
Депутат Госдумы Сергей Иванов
Российский депутат Госдумы России Сергей Иванов в передаче «Утренний разворот» на «Эхо Москвы» жестко высказался об Александре Лукашенко:

«Человек, который так позорно провел выборы, посадил всех оппонентов, проиграл домохозяйке и после этого устроил массовый террор, для меня как человек не существует. Не считаю его ни президентом, ни человеком, это загнанное в угол животное».
 
 
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Российский политик жестко высказался в адрес белорусского правител.
 
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