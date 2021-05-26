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Почему в минировании самолета над Беларусью обвинили именно ХАМАС?

26.05.2021 12:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Представители белорусского правительства заявили, что самолет ирландской авиакомпании совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска, потому что власти Беларуси получили предупреждение от организации ХАМАС о заложенной на борту взрывчатке. ХАМАС обиженно отвергла это предположение. Но характерно, что как только речь зашла о бомбе, прозвучало название именно этой организации.

 
Теги: Минск
 
 
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Характерно, что как только речь зашла о бомбе, прозвучало название именно этой организации.
 
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