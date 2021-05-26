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Максим Шевченко

Инициатором всех бед был Кремль, который провёл эталонную гибридную войну по захвату Беларуси.

Срежиссированный захват заходившего на посадку в Вильнюс гражданского самолета в небе над Беларусью, это окончательная делегитимация батьки перед Европой и западным миром.

А дальше, перед встречей Путина с Байденом, этого «плохиша» аккуратно убирают и «приносят его голову» старшему партнеру.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шевченко: Кремль провёл эталонную гибридную войну по захвату Беларуси Теперь Лукашенко полностью принадлежит Кремлю, считает эксперт.