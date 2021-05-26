«Русские развели Лукашенко». Почему Европа так нервно отреагировала на скандал с самолетом Ryanair?

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Фото: tass.ru

«Лукашенко до конца своих дней будет помнить, какого страха он натерпелся в августе 2020 года»





Фото: ucpb.org

«Даже если там, наверху, есть кому просчитывать последствия, то все равно решения принимает один человек. А у него личные счеты к Роману Протасевичу, как к редактору самого популярного телеграм-канала. Лукашенко до конца своих дней будет помнить, какого страха он натерпелся в августе-сентябре 2020 года, и что именно тот телеграм-канал был направляющей силой для многих людей. Поэтому желание Лукашенко поймать этого человека перевесило все возможные аргументы против», – сказал Марголин.

«Если бы могли, западные политики пропустили бы этот скандал мимо ушей. Не первый и не последний раз самолет принудительно посадили. Но если раньше Европа реагировала на призывы белорусских граждан и правозащитников, то теперь там столкнулись с общественным мнением собственных граждан, налогоплательщиков, которые будут переизбирать этих политиков», – объяснил Марголин.

«Запрет авиасообщения – то, что лежит на поверхности. Для других жестких мер потребуется время. По крайней мере, этот скандал ускорит принятие четвертого пакета санкций», – считает Марголин.

«Вопрос непростой. С одной стороны – безусловно. Этот скандал еще больше загоняет Лукашенко в глухую изоляцию, оставляя его один на один с Россией. Вместе с тем, если Россия активно впишется в его защиту, то рискует иметь такие же репутационные потери. Но можно посмотреть на ситуацию и по-другому: Лукашенко потерял легитимность и любые соглашения с ним с учетом будущего теперь для России могут мало что значить», – отметил Марголин.

«К сожалению, будут страдать ни в чем не повинные белорусские граждане»





Фото: racyja.com

«Хотел бы обратить внимание на роль России в этой операции. Думаю, без ее спецслужб здесь не обошлось. Лукашенко решили подтолкнуть к конфликту с Западом. Русские его развели, дав экстренную информацию о пассажире на борту. Цели понятны: чем слабее Лукашенко, чем более он зависим от Москвы, тем легче им управлять», – сказал Корнеенко.

«Своими действиями белорусские власти посягнули на безопасность граждан Евросоюза. Это важный момент. Сладко от этого режиму точно не будет. С другой стороны, вряд ли реакция Евросоюза способна повлиять на него. Не думаю, что белорусские власти были нацелены на нормализацию отношений. К большому сожалению, от ответных мер будут страдать ни в чем не повинные белорусские граждане. К сожалению, так работает диктатура», – считает Корнеенко.

«Надеемся, к подобным недружественным санкциям европейское содружество не приступит».

«Как показывает опыт других стран, маловероятно. На зарплату сотрудникам ГУБОПиК деньги найдутся, а граждан будут держать в страхе», – полагает Корнеенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Русские развели Лукашенко». Почему Европа так нервно отреагировала на скандал с самолетом Ryanair? Выгоден ли конфликт Беларуси с Западом в нынешнем виде для России?

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