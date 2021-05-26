|
«Русские развели Лукашенко». Почему Европа так нервно отреагировала на скандал с самолетом Ryanair?
Источник материала: UDF
Фото: tass.ru
После того, как в воскресенье белорусские власти вынудили самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, экстренно приземлиться в минском аэропорту, в понедельник саммит ЕС ответил жесткой реакцией.
Белорусским самолетам запретили летать в страны Евросоюза, а самолеты европейских стран стали избегать воздушного пространства Беларуси. Кроме того, в ЕС грозятся ответить на действия режима новыми санкциями.
Также Евросоюз намерен оказать существенную поддержку белорусской оппозиции. Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею по приглашению представителей альтернативных сил саммит G7 в июне в Великобритании.
«Лукашенко до конца своих дней будет помнить, какого страха он натерпелся в августе 2020 года»
Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии
Фото: ucpb.org
«Даже если там, наверху, есть кому просчитывать последствия, то все равно решения принимает один человек. А у него личные счеты к Роману Протасевичу, как к редактору самого популярного телеграм-канала. Лукашенко до конца своих дней будет помнить, какого страха он натерпелся в августе-сентябре 2020 года, и что именно тот телеграм-канал был направляющей силой для многих людей. Поэтому желание Лукашенко поймать этого человека перевесило все возможные аргументы против», – сказал Марголин.
Обычно Евросоюз очень мягко реагирует на выходки белорусских властей. Почему же в этот раз последовала такая жесткая и такая быстрая реакция?
«Если бы могли, западные политики пропустили бы этот скандал мимо ушей. Не первый и не последний раз самолет принудительно посадили. Но если раньше Европа реагировала на призывы белорусских граждан и правозащитников, то теперь там столкнулись с общественным мнением собственных граждан, налогоплательщиков, которые будут переизбирать этих политиков», – объяснил Марголин.
По его мнению, после скандала с вынужденной посадкой самолета Ryanair, власти Евросоюза будут пересматривать комплекс принимаемых мер в отношении белорусских властей.
«Запрет авиасообщения – то, что лежит на поверхности. Для других жестких мер потребуется время. По крайней мере, этот скандал ускорит принятие четвертого пакета санкций», – считает Марголин.
Выгоден ли конфликт Беларуси с Западом в нынешнем виде для России?
«Вопрос непростой. С одной стороны – безусловно. Этот скандал еще больше загоняет Лукашенко в глухую изоляцию, оставляя его один на один с Россией. Вместе с тем, если Россия активно впишется в его защиту, то рискует иметь такие же репутационные потери. Но можно посмотреть на ситуацию и по-другому: Лукашенко потерял легитимность и любые соглашения с ним с учетом будущего теперь для России могут мало что значить», – отметил Марголин.
«К сожалению, будут страдать ни в чем не повинные белорусские граждане»
Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии
Фото: racyja.com
«Хотел бы обратить внимание на роль России в этой операции. Думаю, без ее спецслужб здесь не обошлось. Лукашенко решили подтолкнуть к конфликту с Западом. Русские его развели, дав экстренную информацию о пассажире на борту. Цели понятны: чем слабее Лукашенко, чем более он зависим от Москвы, тем легче им управлять», – сказал Корнеенко.
По его мнению, у руководства Евросоюза нет другого выхода, как ужесточать политику по отношению к белорусскому режиму.
«Своими действиями белорусские власти посягнули на безопасность граждан Евросоюза. Это важный момент. Сладко от этого режиму точно не будет. С другой стороны, вряд ли реакция Евросоюза способна повлиять на него. Не думаю, что белорусские власти были нацелены на нормализацию отношений. К большому сожалению, от ответных мер будут страдать ни в чем не повинные белорусские граждане. К сожалению, так работает диктатура», – считает Корнеенко.
Экономисты говорят об огромных многомиллионных убытках страны от разрыва авиасообщения с европейскими странами.
Косвенно это подтвердил директор Департамента по авиации Министерства транспорта Артем Сикорский, которые накануне саммита ЕС заявил:
«Надеемся, к подобным недружественным санкциям европейское содружество не приступит».
Является ли ухудшение экономической ситуации в Беларуси угрозой для властей?
«Как показывает опыт других стран, маловероятно. На зарплату сотрудникам ГУБОПиК деньги найдутся, а граждан будут держать в страхе», – полагает Корнеенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выгоден ли конфликт Беларуси с Западом в нынешнем виде для России?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)