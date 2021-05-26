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«Русские развели Лукашенко». Почему Европа так нервно отреагировала на скандал с самолетом Ryanair?

26.05.2021 12:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Русские развели Лукашенко». Почему Европа так нервно отреагировала на скандал с самолетом Ryanair?
Фото: tass.ru
Что упустили белорусские власти, решившись на рискованную спеуоперацию.

После того, как в воскресенье белорусские власти вынудили самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, экстренно приземлиться в минском аэропорту, в понедельник саммит ЕС ответил жесткой реакцией.

Белорусским самолетам запретили летать в страны Евросоюза, а самолеты европейских стран стали избегать воздушного пространства Беларуси. Кроме того, в ЕС грозятся ответить на действия режима новыми санкциями.

Также Евросоюз намерен оказать существенную поддержку белорусской оппозиции. Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею по приглашению представителей альтернативных сил саммит G7 в июне в Великобритании.

UDF поинтересовался у экспертов: чем руководствовались белорусские власти, когда решились на рискованный шаг?

«Лукашенко до конца своих дней будет помнить, какого страха он натерпелся в августе 2020 года»



Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии UDF отметил, что, по всей видимости, за решение по самолету ответственен один Александр Лукашенко.

«Русские развели Лукашенко». Почему Европа так нервно отреагировала на скандал с самолетом Ryanair?

Фото: ucpb.org

«Даже если там, наверху, есть кому просчитывать последствия, то все равно решения принимает один человек. А у него личные счеты к Роману Протасевичу, как к редактору самого популярного телеграм-канала. Лукашенко до конца своих дней будет помнить, какого страха он натерпелся в августе-сентябре 2020 года, и что именно тот телеграм-канал был направляющей силой для многих людей. Поэтому желание Лукашенко поймать этого человека перевесило все возможные аргументы против», – сказал Марголин.


Обычно Евросоюз очень мягко реагирует на выходки белорусских властей. Почему же в этот раз последовала такая жесткая и такая быстрая реакция?

«Если бы могли, западные политики пропустили бы этот скандал мимо ушей. Не первый и не последний раз самолет принудительно посадили. Но если раньше Европа реагировала на призывы белорусских граждан и правозащитников, то теперь там столкнулись с общественным мнением собственных граждан, налогоплательщиков, которые будут переизбирать этих политиков», – объяснил Марголин.


По его мнению, после скандала с вынужденной посадкой самолета Ryanair, власти Евросоюза будут пересматривать комплекс принимаемых мер в отношении белорусских властей.

«Запрет авиасообщения – то, что лежит на поверхности. Для других жестких мер потребуется время. По крайней мере, этот скандал ускорит принятие четвертого пакета санкций», – считает Марголин.


Выгоден ли конфликт Беларуси с Западом в нынешнем виде для России?

«Вопрос непростой. С одной стороны – безусловно. Этот скандал еще больше загоняет Лукашенко в глухую изоляцию, оставляя его один на один с Россией. Вместе с тем, если Россия активно впишется в его защиту, то рискует иметь такие же репутационные потери. Но можно посмотреть на ситуацию и по-другому: Лукашенко потерял легитимность и любые соглашения с ним с учетом будущего теперь для России могут мало что значить», – отметил Марголин.


«К сожалению, будут страдать ни в чем не повинные белорусские граждане»



Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии UDF отметил, что прагматичного подхода со стороны белорусских властей в ситуации с самолетом Ryanair не было.

«Русские развели Лукашенко». Почему Европа так нервно отреагировала на скандал с самолетом Ryanair?

Фото: racyja.com

«Хотел бы обратить внимание на роль России в этой операции. Думаю, без ее спецслужб здесь не обошлось. Лукашенко решили подтолкнуть к конфликту с Западом. Русские его развели, дав экстренную информацию о пассажире на борту. Цели понятны: чем слабее Лукашенко, чем более он зависим от Москвы, тем легче им управлять», – сказал Корнеенко.


По его мнению, у руководства Евросоюза нет другого выхода, как ужесточать политику по отношению к белорусскому режиму.

«Своими действиями белорусские власти посягнули на безопасность граждан Евросоюза. Это важный момент. Сладко от этого режиму точно не будет. С другой стороны, вряд ли реакция Евросоюза способна повлиять на него. Не думаю, что белорусские власти были нацелены на нормализацию отношений. К большому сожалению, от ответных мер будут страдать ни в чем не повинные белорусские граждане. К сожалению, так работает диктатура», – считает Корнеенко.



Экономисты говорят об огромных многомиллионных убытках страны от разрыва авиасообщения с европейскими странами.

Косвенно это подтвердил директор Департамента по авиации Министерства транспорта Артем Сикорский, которые накануне саммита ЕС заявил:

«Надеемся, к подобным недружественным санкциям европейское содружество не приступит».


Является ли ухудшение экономической ситуации в Беларуси угрозой для властей?

«Как показывает опыт других стран, маловероятно. На зарплату сотрудникам ГУБОПиК деньги найдутся, а граждан будут держать в страхе», – полагает Корнеенко.
 
 
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