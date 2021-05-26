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Лукашенко: Улица уже невозможна

26.05.2021 12:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко заявил о невозможности уличных протестов в Беларуси.

"Улица уже невозможна, потому что люди поняли ее суть. Наше сознание только укрепилось в последнее время. Чувство собственного достоинства белорусского народа не позволит террористам и экстремистам манипулировать нами", -заявил он.

"Эмоции сегодня улеглись, люди разобрались в происходящем. Появились патриотические организации (они и были, проснулись, можно сказать), по-настоящему зубастые СМИ и журналисты. Притом начали работать не только на государственном телевидении, но и в интернете, и работать успешно. Для всех прояснилась государственная позиция. Выступили вперед национальные ценности, которые затем закрепились и в законодательстве", - подытожил пенсионер.

 
 
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Лукашенко заявил о невозможности уличных протестов в Беларуси.
 
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