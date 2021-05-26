ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Белавиа" продолжает полеты через Украину

26.05.2021 13:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Кабмин Украины с 26 мая запретил авиасообщение с Беларусью, но пакет ограничений не коснулся транзитных рейсов "Белавиа". На это обратил внимание сайт Avianews.


Согласно данным веб-сервиса Flightradar24, сегодня утром над территорией Украины пролетел рейс "Белавиа" EW-526PA Шарм-эль-Шейх – Гомель


Скриншот: flightradar24.com

Напрямую летел и рейс из Минска в Кишинев. 


Скриншот: flightradar24.com

Через Украину летает рейс "Белавиа" Минск – Стамбул (вылет из Турции запланирован сегодня на вечер). Также над украинской территорией проходят рейсы белорусской авиакомпании в Хургаду, Тель-Авив и Анталию, пишет Avianews.

Если бы Украина запретила "Белавиа" полеты над своей территорией, рейсы в Турцию стали бы на 50–90% длиннее, в Египет и Израиль – на 20–25%, подчеркивает издание. 
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кабмин Украины с 26 мая запретил авиасообщение с Беларусью, но пакет ограничений не коснулся транзитных рейсов "Белавиа". На это обратил внимание сайт Avianews.
 
Новости дня
Новости разные
 
Макей проговорился про трон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by