"Белавиа" продолжает полеты через Украину





Согласно данным веб-сервиса Flightradar24, сегодня утром над территорией Украины пролетел рейс "Белавиа" EW-526PA Шарм-эль-Шейх – Гомель









Скриншот: flightradar24.com





Напрямую летел и рейс из Минска в Кишинев.









Скриншот: flightradar24.com





Через Украину летает рейс "Белавиа" Минск – Стамбул (вылет из Турции запланирован сегодня на вечер). Также над украинской территорией проходят рейсы белорусской авиакомпании в Хургаду, Тель-Авив и Анталию, пишет Avianews.





Если бы Украина запретила "Белавиа" полеты над своей территорией, рейсы в Турцию стали бы на 50–90% длиннее, в Египет и Израиль – на 20–25%, подчеркивает издание.



