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Amnesty International: здоровье и жизнь Романа Протасевича - под угрозой

26.05.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Amnesty International объявляет срочные действия после видео с «признанием» Романа Протасевича

«Мы призываем наших сторонников по всему миру присоединиться к срочным действиям, требующим немедленного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги».

Международная правозащитная организация Amnesty International начинает срочные действия после видеозаписи с «признанием» задержанного в Минске известного белорусского блогера и активиста Романа Протасевича, говорится в заявлении на сайте организации.

«Мы призываем наших сторонников по всему миру присоединиться к срочным действиям, требующим немедленного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги. Их арест является произвольным и незаконным, а его обстоятельства просто ужасающие. Мы с самого начала опасались, что им могут угрожать пытки или другое жестокое обращение. 

Теперь белорусские государственные СМИ опубликовали видеозапись, на которой Роман «признается» только в том, что участвовал в организации протестов, и мы обеспокоены тем, что это «признание» могло быть получено под давлением», — заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

На видео «у него есть видимые синяки на лице, но он заявляет, что с ним обращаются «правильно и законно», — отмечается в заявлении.

«Учитывая характер нарушений прав человека со стороны белорусских спецслужб, мы серьезно обеспокоены тем, что здоровье и жизнь Романа Протасевича находятся под угрозой. Мы считаем, что его подруга София Сапега, гражданка России, задержана только для того, чтобы оказать дальнейшее давление на Романа», — подчеркивают в Amnesty International.
 
Теги: Минск
 
 
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Amnesty International объявляет срочные действия после видео с «признанием» Романа Протасевича
 
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