Смерть в застенках: в Березовке прощаются с Витольдом Ашурком

Грустно, когда человек умирает на свободе, и невыносимо грустно, когда это происходит в заключении, когда человек там остается сам с собой, и никто ни может в последнюю минуту его жизни поддержать его и проститься с ним.





В трагической смерти общественного активиста и политического заключенного Витольда Ашурка остается много вопросов, на которые мы сейчас не имеем ответов. После нескольких месяцев заключения, а затем закрытой судебной расправы, Витольда осудили на пять лет колонии. В Гродненском СИЗО, где держали общественного активиста, как сообщал его брат, “физическое состояние Витольда нормальное, настроение бодрое”.





В апреле Витольда Ашурка переводят в Шкловскую колонию. Мы хорошо знаем, какие отношения со стороны администрации к политическим заключенным в белорусских колониях. Там его начали "ломать". За месяц, как сообщает Следственный комитет, Витольд получил 12 нарушений правил внутреннего распорядка.





За что их дают, хорошо знаю на собственном опыте: за незастегнутую пуговицу, за то, что не поздоровался с сотрудником колонии, за то, что обувь неустановленного образца, за сидение на шконке, и вообще лишь бы за что. Мне "злостному нарушителю", нарушения давали стабильно раз в месяц, чтобы не расслаблялся. Витольда же засыпали ими. Одна из задач колонии - уничтожить в заключенном его человеческое достоинство. Показать, что ты там - никто, бесправное существо, и что с тобой можно сделать все, что угодно.





Желтобирочнику - особое внимание. Желтые бирки вешают "склонным к экстремизму". Сегодня все популярные "политические" статьи - 293, 342, 364, это - желтая бирка: наручники при перевозке и выводе, дополнительные проверки в камере и на зоне, придирки и враждебное отношение администрации колонии. "Насилие" к милиционеру, которое приписывали Витольду Ашурку, для Департамента исполнения наказаний, как части МВД, непростительно. Новых заключенных "ставят на место" через нарушения, лишение свиданий, передач, через ШИЗО.





Витольд написал в одном из писем, как только попал в колонию, про желтые бирки для политических. "Старая-новая” новость пошла в соцсети. Это могла быть истинной причиной, почему его посадили в ШИЗО.





И вот, за две недели (в колонии были же еще примерно две недели в карантине, где к заключенным присматриваются и решают, что с ними делать дальше) Витольд, ранее не жаловавшийся на здоровье, доведен до такой степени, что в камере ШИЗО теряет сознание и падает.





Что довело его до такого состояния? Он был избит? Ему не давали спать? На него давили м ьно? Там было холодно? Он голодал? Ответа на эти вопросы мы не имеем.





Далее, как пишет СК, "по словам сотрудников колонии, осужденный, разбив голову, жалоб на состояние здоровья не высказывал, отказался от помощи и госпитализации".





Не верю, что заключенный не променял бы камеру ШИЗО на кровать в больничке. Скорее всего, никто ничего ему не предлагал. Как минимум, Витольду Ашурку не оказали необходимой врачебной помощи.





Нет более закрытой системы, чем Департамент исполнения наказаний. И администрация колонии будет теперь делать все, чтобы скрыть правду о смерти политического заключенного Витольда Ашурка.





Можно ли надеяться, что Следственный комитет проведет объективное расследование и докопается до правды? Тот самый комитет, который провел "успешное" следствие против Витольда Ашурка и поспособствовал, чтобы он оказался в тюрьме, который не возбудил ни одного уголовного дела по сотням заявлений о пытках граждан после выборов. Я в этом сильно сомневаюсь. Правду мы будем знать немного позже.