За сорванную с лица милиционера маску - 2,5 года домашней химии

В суде города Жодино 26 мая вынесен приговор Анастасии Герилович, которая сорвала маску с сотрудника милиции и тем самым совершила "насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел" (ст. 364 Уголовного кодекса).





Дело рассматривал судья Иван Гринкевич. Гособвинитель - помощник прокурора Дмитрий Ярошевич.





В сентябре прошлого года по интернету разлетелось видео из Жодино, на котором милиционер Николай Барановский бьет женщину по лицу с такой силой, что она падает на землю. К милиционеру сразу же подбежали возмущенные жодинцы, одна из них - Анастасия Герилович сорвала с него маску.





На допросе женщина рассказала, что в тот же день она гуляла в городе, увидела большое количество людей, а потом то, что милиционер сильно ударил женщину в лицо, и та упала. Это ее очень взволновало и, находясь в сильном эмоциональном потрясении, она подбежала и решила сорвать маску, чтобы видеть, кто это. Она не хотела, чтобы после такого поступка милиционер остался неопознанным.





Гособвинитель запросил вчера для Герилович пять лет ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа.





Вину Герилович признала полностью. В суде присоединена расписка от потерпевшего, что ему возместили моральный ущерб в размере 600 рублей.





В своем последнем слове на суде Анастасия Герилович сказала, что ей жаль, что так сделала: "Прошу строго меня не наказывать, потому что я бы хотела остаться со своим сыном и воспитывать его дома”.





После перерыва судья Иван Гринкевич озвучил приговор - ограничение свободы на два года шесть месяцев без направления в учреждение открытого типа - "домашняя химия".





Дополнительно судья вынес частное определение - следователем по делу была допущена небрежность, отсутствовало какое-то заключение: обратить внимание на недостатки.