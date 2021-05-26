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За сорванную с лица милиционера маску - 2,5 года домашней химии

26.05.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прокурор требовал 5 лет

В суде города Жодино 26 мая вынесен приговор Анастасии Герилович, которая сорвала маску с сотрудника милиции и тем самым совершила "насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел" (ст. 364 Уголовного кодекса).

Дело рассматривал судья Иван Гринкевич. Гособвинитель - помощник прокурора Дмитрий Ярошевич.

В сентябре прошлого года по интернету разлетелось видео из Жодино, на котором милиционер Николай Барановский бьет женщину по лицу с такой силой, что она падает на землю. К милиционеру сразу же подбежали возмущенные жодинцы, одна из них - Анастасия Герилович сорвала с него маску.

На допросе женщина рассказала, что в тот же день она гуляла в городе, увидела большое количество людей, а потом то, что милиционер сильно ударил женщину в лицо, и та упала. Это ее очень взволновало и, находясь в сильном эмоциональном потрясении, она подбежала и решила сорвать маску, чтобы видеть, кто это. Она не хотела, чтобы после такого поступка милиционер остался неопознанным.

Гособвинитель запросил вчера для Герилович пять лет ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа.

Вину Герилович признала полностью. В суде присоединена расписка от потерпевшего, что ему возместили моральный ущерб в размере 600 рублей.

В своем последнем слове на суде Анастасия Герилович сказала, что ей жаль, что так сделала: "Прошу строго меня не наказывать, потому что я бы хотела остаться со своим сыном и воспитывать его дома”.

После перерыва судья Иван Гринкевич озвучил приговор - ограничение свободы на два года шесть месяцев без направления в учреждение открытого типа - "домашняя химия".

Дополнительно судья вынес частное определение - следователем по делу была допущена небрежность, отсутствовало какое-то заключение: обратить внимание на недостатки.
 
 
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