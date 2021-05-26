Видеофакт: юные инспекторы дорожного движения встретились в Витебске

Источник материала: Sputnik Беларусь

В 1972 году по инициативе Главного управления ГАИ МВД СССР коллегией МВД СССР и Министерством образования СССР было принято постановление о создании отрядов юных инспекторов дорожного движения. Менее чем за год в стране насчитывалось уже 14 000 отрядов. А первый Всесоюзный слет ЮИД состоялся во Всесоюзном лагере "Орленок".

Сейчас в Беларуси около 30 тысяч ребят занимаются в кружках ЮИД.

"Когда дети изучают ПДД, узнают, как правильно вести себя на дорогах и передают знания другим – это очень важно! Мы знаем не один случай, когда ребята останавливали своих родителей, желавших перейти проезжую часть на красный свет. Как показывает статистика, дети страдают на дороге в большей степени из-за неправильного поведения взрослых, поэтому если родители не всегда готовы соблюдать правила, то мы подходим с другой стороны и стараемся сделать так, чтобы дети учили старшее поколение ПДД", - рассказал начальник Главного управления ГАИ МВД Республики Беларусь полковник милиции Дмитрий Корзюк.

Ежегодно в Беларуси проводят слеты-конкурсы "Юный инспектор дорожного движения", где юные инспектора соревнуются в различных конкурсах: теоретическом знании ПДД, оказании первой медицинскую помощь пострадавшему в ДТП, в агитационно-художественном представлении и выпуске газеты, фигурном вождении велосипеда и многих других.

Участники проходят несколько отборочных этапов, начиная с городских и заканчивая республиканскими турнирами. Республиканские соревнования ЮИД проходят в тех областях команды из которых победили в прошлом году.

"В этом году наша область принимает республиканский слет-конкурс. Со всех регионов собрались лучшие команды, которые не только поборются за победу и возможность участвовать в международном турнире, который в прошлый раз проходил в Анапе, но и подружатся между собой. Сегодня особенно важны такие мероприятия, поскольку на улицах появилось множество высокоскоростного электрического транспорта представляющего не меньшую угрозу, чем автомобиль, и ребятам еще предстоит выработать модель правильного и безопасного поведения на улицах", - отметил начальник УВД Витебского облисполкома Андрей Любимов.

В республиканском слете-конкурсе принимает участие семь команд из всей Беларуси.

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