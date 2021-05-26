ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Восьмилетняя девочка выбежала на дорогу и попала под авто

26.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Восьмилетняя девочка выбежала на дорогу и попала под авто

В Столинском районе восьмилетняя девочка выбежала на дорогу и попала под авто. Ее госпитализировали. Об этом сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 25 мая в Давид-Городке. За рулем ВАЗ 21063 был 26-летний мужчина, у него не было прав. На мосту через озеро Сешка он сбил девочку, которая выбежала на дорогу из-за стоящей машины. Мужчина скрылся с места ДТП. Его задержали дома несколько позже. 

Оказалось, что школьница и ее отец ехали на машине. На мосту девочка заметила одноклассниц и попросила остановить машину. Выйдя из салона, ребенок резко выбежал на проезжую часть.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Столинском районе восьмилетняя девочка выбежала на дорогу и попала под авто. Ее госпитализировали. Об этом сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома. ДТП...
 
Новости дня
Новости разные
 
Fitch подтвердило рейтинг БПС-Сбербанка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by