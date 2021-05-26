Источник материала: ОНТ

В Столинском районе восьмилетняя девочка выбежала на дорогу и попала под авто. Ее госпитализировали. Об этом сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 25 мая в Давид-Городке. За рулем ВАЗ 21063 был 26-летний мужчина, у него не было прав. На мосту через озеро Сешка он сбил девочку, которая выбежала на дорогу из-за стоящей машины. Мужчина скрылся с места ДТП. Его задержали дома несколько позже.

Оказалось, что школьница и ее отец ехали на машине. На мосту девочка заметила одноклассниц и попросила остановить машину. Выйдя из салона, ребенок резко выбежал на проезжую часть.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

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