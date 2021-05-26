Лукашенко: Беларусь и Россия – суверенные государства и могут выстроить мощнейшую систему отношений

Источник материала: ОНТ

Будучи суверенными государствами, Беларусь и Россия могут построить сильнейшую систему отношений. Об этом сообщил Глава белорусского государства Александр Лукашенко во время встречи в Овальном зале Палаты представителей 26 мая, пишет БЕЛТА.

В среду в Овальном зале собрались не только депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, но и министры, дипломаты, губернаторы, политологи и журналисты. В самом начале выступления Александр Лукашенко отметил: сегодняшние тезисы станут руководством к действию и будут безусловны для исполнения.

Фото: БЕЛТА

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