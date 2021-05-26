Источник материала: ОНТ

Женская сборная Беларуси по баскетболу уступила команде Турции в товарищеском матче. Игра прошла в Стамбуле и завершилась со счетом 52:56 не в нашу пользу.

Первые две четверти команды провели практически в равной борьбе, но в третьей наша команда значительно сдала. Белорускам удалось лишь сократить разницу в счете до 4-х очков. 26 мая наши баскетболистки проведут в Стамбуле еще один товарищеский матч (на этот раз против сборной России), а затем отправятся в Прагу, где сыграют с командой Чехии. Сборная готовится к чемпионату Европы, который пройдет с 17 по 27 июня в Валенсии и Страсбурге.

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