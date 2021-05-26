В США в честь годовщины гибели Джорджа Флойда прошли акции. В Миннеаполисе снова стреляли

Источник материала: ОНТ

В годовщину гибели Джорджа Флойда во всех крупных городах США прошли акции, а в Миннеаполисе снова стреляли.

Демонстрации – по всей стране. Протестующие скандируют девиз «жизни черных важны». Не обошлось и на этот раз без стрельбы. Под обстрел попали не только участники акций, но и журналисты, которые вели прямой эфир с места события.

Сообщается, что один человек получил огнестрельное ранение. Нападавший скрылся и пока не пойман.

В день годовщины гибели Флойда его семью пригласили в Белый дом. Джо Байден принес извинения родственникам. Афроамериканец погиб во время задержания полицией. После трагедии протестующие устроили самые массовые беспорядки в стране за полвека. Тысячи американцев до сих пор требуют запретить силовикам применять удушающие приемы. Байден пообещал провести реформу полиции, однако законопроект имени Флойда до сих пор не одобрен сенатом.

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