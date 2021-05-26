Это кошачий беспредел! 7 пушистиков, которые творят, что хотят

Источник материала: ОНТ

Безусловно, коты приносят неимоверную радость своим владельцам. Но готовы ли хозяева к шалостям пушистых бандитов?

Помощь в готовке



Фото: vsyako.net

Размотать туалетную бумагу? Легко!



Фото: zen.yandex.ru

Водолазные работы проведены успешно



Фото: ochevidets.ru

Документы проверены. Ошибок не найдено.



Фото: news.myseldon.com

Навел порядки



Фото: pikabu.ru

Создал для себя естественную среду



Фото: kot-pes.com

Угоститься кусочком – святое



Фото: onedio.ru

А как вам мохнатые разбойники в деле?

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram