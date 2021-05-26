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Это кошачий беспредел! 7 пушистиков, которые творят, что хотят

26.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Это кошачий беспредел! 7 пушистиков, которые творят, что хотят

Безусловно, коты приносят неимоверную радость своим владельцам. Но готовы ли хозяева к шалостям пушистых бандитов?

 

Помощь в готовке


Фото: vsyako.net

Размотать туалетную бумагу? Легко!


Фото: zen.yandex.ru

Водолазные работы проведены успешно


Фото: ochevidets.ru

Документы проверены. Ошибок не найдено.


Фото: news.myseldon.com

Навел порядки


Фото: pikabu.ru

Создал для себя естественную среду


Фото: kot-pes.com

Угоститься кусочком – святое


Фото: onedio.ru

 

А как вам мохнатые разбойники в деле? 

 

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Безусловно, коты приносят неимоверную радость своим владельцам. Но готовы ли хозяева к шалостям пушистых бандитов?   Помощь в готовке Фото: vsyako.net Размотать...
 
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