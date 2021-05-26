Источник материала: ОНТ

Выборы президента начались в Сирии, по всей стране открыто более 12 тысяч участков для голосования.

Борьбу за пост главы государства ведут 3 кандидата: действующий президент Башар Асад, бывший депутат от социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах и представитель внутренней оппозиции Махмуд Ахмед Мураи. Участие в электоральной компании примут 18 миллионов жителей. Однако полиция не исключает вооруженных нападений на избирательные участки. По всей стране приняты дополнительны меры безопасности.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram