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Выборы президента начались в Сирии
Источник материала: ОНТ
Выборы президента начались в Сирии, по всей стране открыто более 12 тысяч участков для голосования.
Борьбу за пост главы государства ведут 3 кандидата: действующий президент Башар Асад, бывший депутат от социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах и представитель внутренней оппозиции Махмуд Ахмед Мураи. Участие в электоральной компании примут 18 миллионов жителей. Однако полиция не исключает вооруженных нападений на избирательные участки. По всей стране приняты дополнительны меры безопасности.
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Выборы президента начались в Сирии, по всей стране открыто более 12 тысяч участков для голосования. Борьбу за пост главы государства ведут 3 кандидата: действующий...
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