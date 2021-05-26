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Суперлуние и лунное затмение: жители Земли увидят два редких астрономических явления
Источник материала: ОНТ
Сегодня жители Земли увидят сразу
Луна подошла к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км в момент суперлуния. Это случилось сегодня в 4:52 мск. По всему миру можно увидеть суперлуние.
В 14:19 мск, через 10 часов после суперлуния, произойдет полное лунное затмение. Его можно будет увидеть в Беларуси, России, Индонезии, на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Австралии, на восточном побережье Азии.
От входа Луны в полутень Земли до выхода из нее пройдет 5 ч 2 мин., само затмение продлится 14 мин. и 30 сек. Луна поменяет цвет перед максимальной фазой – ожидается, что Луна будет красной, а ее северная граница получит голубую кайму из-за преломления солнечного света земной атмосферой.
Такие события случаются раз в 12 лет.
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Сегодня жители Земли увидят сразу два астрономических явления – суперлуние, когда Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние и визуально станет больше, и...
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