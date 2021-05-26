Александр Лукашенко: Нет смысла шатать Беларусь!

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси, выступая на встрече в парламенте, обратился к мировому сообществу – нет смысла шатать Беларусь. Об этом сообщает БЕЛТА.

Президент отметил, миру понятно, что против нашей страны развязана многоплановая, многоуровневая гибридная война.

Лукашенко подчеркнул, что в этой войне Беларусь не рассчитывает на победу. Однако если останется в одиночку, чего не произойдет, цель – нанести неприемлемый ущерб противнику.

Фото: БЕЛТА

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