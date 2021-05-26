|
Александр Лукашенко: Нет смысла шатать Беларусь!
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси,
Президент отметил, миру понятно, что против нашей страны развязана многоплановая, многоуровневая гибридная война.
Лукашенко подчеркнул, что в этой войне Беларусь не рассчитывает на победу. Однако если останется в одиночку, чего не произойдет, цель – нанести неприемлемый ущерб противнику.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси, выступая на встрече в парламенте, обратился к мировому сообществу – нет смысла шатать Беларусь. Об этом сообщает БЕЛТА. Президент отметил,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)