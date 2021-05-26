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Александр Лукашенко: Нет смысла шатать Беларусь!

26.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко: Нет смысла шатать Беларусь!

Президент Беларуси, выступая на встрече в парламенте, обратился к мировому сообществу – нет смысла шатать Беларусь. Об этом сообщает БЕЛТА.

Президент отметил, миру понятно, что против нашей страны развязана многоплановая, многоуровневая гибридная война.

Лукашенко подчеркнул, что в этой войне Беларусь не рассчитывает на победу. Однако если останется в одиночку, чего не произойдет, цель – нанести неприемлемый ущерб противнику. 

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси, выступая на встрече в парламенте, обратился к мировому сообществу – нет смысла шатать Беларусь. Об этом сообщает БЕЛТА. Президент отметил,...
 
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