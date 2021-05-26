В литовском пункте пропуска «Мядининкай» затруднен прием транспорта

Источник материала: ОНТ

В литовском пункте пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны – «Каменный Лог») с 4 утра затруднено оформление транспорта. Об этом сообщает БЕЛТА.

Причина – отсутствие электричества. Оформление транспорта литовской стороной осуществляется с представлением документов на бумажных носителях.

Водители, которые следуют через этот участок границы, должны учитывать данную информацию.

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