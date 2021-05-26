Кот научился открывать дверь на балкон и поразил всех (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео с котом, который сам открыл балкон, опубликовал ridus.ru .

В ролике можно увидеть, как кот научился открывать дверь на балкон. Он поднял ручку двери и впустил свою хозяйку внутрь.

Комментаторов удивил такой смышленный кот: «Самый умный кот, которого я видел!», «Мне одной кажется, что животные стали смекалистее, чем некоторые люди?», «Какой находчивый кот! С таким не пропадешь», «А стакан воды принесет?», – писали пользователи Сети.

Фото: Pixabay.com

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