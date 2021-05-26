|
Кот научился открывать дверь на балкон и поразил всех (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео с котом, который сам открыл балкон, опубликовал
В ролике можно увидеть, как кот научился открывать дверь на балкон. Он поднял ручку двери и впустил свою хозяйку внутрь.
Комментаторов удивил такой смышленный кот: «Самый умный кот, которого я видел!», «Мне одной кажется, что животные стали смекалистее, чем некоторые люди?», «Какой находчивый кот! С таким не пропадешь», «А стакан воды принесет?», – писали пользователи Сети.
Фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео с котом, который сам открыл балкон, опубликовал ridus.ru. В ролике можно увидеть, как кот научился открывать дверь на балкон. Он поднял ручку двери и впустил свою...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)