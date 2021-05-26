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Лукашенко о ситуации с высылкой сотрудников посольства Латвии: Беларусь поступила так, как поступает суверенное государство
Источник материала: ОНТ
Беларусь приняла решение о
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко о ситуации с высылкой сотрудников посольства Латвии: Беларусь поступила так, как поступает суверенное государство
Беларусь приняла решение о высылке сотрудников посольства Латвии – и поступила так, как поступает суверенное государство. Это отметил Александр Лукашенко...
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