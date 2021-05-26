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Лукашенко: Сообщение о минировании самолёта поступило из Швейцарии

26.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Сообщение о минировании самолёта поступило из Швейцарии

Сообщение о минировании самолёта Ryanair  поступило одновременно в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска. Согласно международным правилам, Беларусь оперативно довела информацию до экипажа самолета. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.


«Дело не только и не столько в этом истребителе, который был поднят абсолютно по всем правилам. Дело еще и в том, о чем мы не говорим, что по моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности. По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей, я думал о безопасности страны. И поймите простую вещь: если бы самолет был заминирован, и было бы желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли».

«Как мы должны были поступить, особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов? Вы живете в Беларуси и знаете: каждый день минируют то школы, то университеты, то предприятия. Да и самолеты с IP-адресов в Польше, Литве и Латвии. В каждом случае мы реагировали адекватно полученной информации», - сказал Александр Лукашенко.

Кроме того, Глава государства рассказал, что экипаж самолёта Ryanair советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске.

Тем временем расследование ЧП с самолетом Ryanair продолжается. Как заявили накануне в Департаменте по авиации Минтранса, давления на пилотов не было. Это подтверждает стенограмма, которая уже в открытом доступе. Беларусь готова предоставить любые данные и пригласить международных экспертов для расследования.

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Теги: Минск
 
 
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Сообщение о минировании самолёта Ryanair  поступило одновременно в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска. Согласно международным правилам, Беларусь оперативно довела...
 
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