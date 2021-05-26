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Лукашенко: Недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко встречается с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. Об этом
На
Глава государства отметил: один из экстремистских Telegram-каналов, работая за рубежом, «поднялся» на белорусской проблематике и уже работает против России. Как отметил Лукашенко, это и есть истинная цель стратегов Запада.
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко встречается с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. Об этом сообщает...
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