Лукашенко: Недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко встречается с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. Об этом сообщает БЕЛТА.

На собрании в Овальном зале Палаты представителей Президент отметил, что недоброжелатели Беларуси от организации бунтов перешли к этапу удушения.





Глава государства отметил: один из экстремистских Telegram-каналов, работая за рубежом, «поднялся» на белорусской проблематике и уже работает против России. Как отметил Лукашенко, это и есть истинная цель стратегов Запада.

Фото: БЕЛТА

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