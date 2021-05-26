Необычный способ признаться в любви придумал китайский фермер

Источник материала: ОНТ

Фермер из Фуяна (Китай) придумал необычный способ признаться в любви жене. Видео опубликовало издание The Paper в Facebook.

Супруг выращивает специально для нее очень арбузы в форме сердец. Хоть традиции уже три года, женщина всегда рада таким подаркам.

Также пара уверена, что такое проявление чувств практичнее, чем букеты, ведь арбуз можно съесть.

Фото: pixabay

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