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Необычный способ признаться в любви придумал китайский фермер

26.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Необычный способ признаться в любви придумал китайский фермер

Фермер из Фуяна (Китай) придумал необычный способ признаться в любви жене. Видео опубликовало издание The Paper в Facebook.

Супруг выращивает специально для нее очень арбузы в форме сердец. Хоть традиции уже три года, женщина всегда рада таким подаркам.

Также пара уверена, что такое проявление чувств практичнее, чем букеты, ведь арбуз можно съесть.

Фото: pixabay

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Фермер из Фуяна (Китай) придумал необычный способ признаться в любви жене. Видео опубликовало издание The Paper в Facebook. Супруг выращивает специально для нее очень...
 
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