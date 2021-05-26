Правильно сказал Лукашенко

Источник материала: Салiдарнасць

После затянувшейся паузы правитель Беларуси прокомментировал скандал с внеплановой посадкой самолета Ryanair в Минске и арестом блогера Романа Протасевича.





На что стоит обратить внимание:

В кои-то веки выступление Лукашенко не транслировали в прямом эфире. Чего-то опасались? Не прозвучало НИ ОДНОГО сколь-нибудь нового тезиса. Озвучен весь старый набор: «мы – молодцы», «нас за это прессуют», «следующей будет Россия» и т.д. Зато имело место полупризнание: «Была бомба или нет, но если бы мне доложили о том, что в самолёте террорист, я бы незамедлительно отдал приказ посадить самолёт» Многочисленные противоречия. Вот только один из примеров: я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей». Так какого черта тогда разворачивали самолет, который вот-вот должен был покинуть пределы Беларуси? И по чьей инициативе? Читаем Пул Первого : «Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать». Полное отсутствие свежих идей, как реагировать на изменившуюся ситуацию: «Мы будем действовать на традиционных и новых рынках», покажем Евросоюзу кузькину мать, перестав сдерживать мигрантов и т.д. Милая оговорка по Фрейду-Януковичу: «Остановитесь!» И точнейшее резюме, с которым не поспоришь.

Ориентируйтесь на здравый смысл. Александр Лукашенко

А здравый смысл говорит, что, если человек противопоставляет себя всему мировому сообществу, обращаясь к нему с призывом не шатать Беларусь, то проблема не в мировом сообществе, а именно в этом человеке.