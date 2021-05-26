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В Берёзовке прощаются с Витольдом Ашурком
26.05.2021 —
Разное
|
Салiдарнасць
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Источник материала:
Салiдарнасць
Возле дома политзаключенного,
который умер в колонии
, собираются люди – близкие, соратники и просто неравнодушные.
Фото
TUT.BY
Фото @Kryv Aktiv
Фото Белсат
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В Берёзовке прощаются с Витольдом Ашурком
Возле дома политзаключенного, который умер в колонии, собираются люди – близкие, соратники и просто неравнодушные.
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