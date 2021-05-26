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Лукашенко считает невозможным возобновление уличных протестов в Беларуси
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко считает невозможным возобновление уличных протестов в Беларуси. Об этом он заявил 26 мая,
«Улица уже невозможна, потому что люди поняли ее суть. Наше сознание только укрепилось в последнее время. Чувство собственного достоинства белорусского народа не позволит террористам и экстремистам манипулировать нами, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Он считает, что в обществе «эмоции улеглись», а люди «разобрались в происходящем». «Появились патриотические организации (они и были, проснулись, можно сказать), по-настоящему зубастые СМИ и журналисты. Притом начали работать не только на государственном телевидении, но и в интернете, и работать успешно. Для всех прояснилась государственная позиция. Выступили вперед национальные ценности, которые затем закрепились и в законодательстве», — сказал он.
По словам Лукашенко, белорусский народ проявил принципиальность позиции по ряду вопросов, затянулись бреши безопасности, усилилась защищенность тех категорий, от кого зависят стабильность и развитие. Также он заявил, что экономика восстанавливается, реальные зарплаты и пенсии растут.
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Александр Лукашенко считает невозможным возобновление уличных протестов в Беларуси.
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