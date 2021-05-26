Немец 19 раз приезжал в Беларусь на разных электрокарах

Источник материала: Onliner

Немец Томас Каллвасс частенько заезжает в Беларусь на своих автомобилях. Последние 7 лет мужчина передвигается на электрокарах, поэтому им заинтересовался белорусский оператор зарядных станций Malanka. Сотрудница этой компании Наталья Тур пообщалась с Томасом, чтобы узнать его мнение по поводу развития инфраструктуры для EV в Беларуси.

Свой последний бензиновый автомобиль Томас продал в октябре 2014 года и с тех пор передвигается исключительно на электрокарах. Начинал с Citroen C-Zero, а позже перепробовал «электрички» от Renault, Opel, Tesla и Volkswagen. Сейчас мужчина ездит на Opel Ampera-e, но говорит, что на данный момент скорее обратил бы внимание на Volkswagen ID.3.

— У меня есть только электромобили, и я честно не люблю летать, поэтому другого варианта приехать в Беларусь особо и не было. Я был 19 раз в Беларуси и все на электромобиле. До 2018—2019 годов инфраструктуры в стране почти не было. Сейчас в Беларуси существует базовая сеть зарядных станций, которая позволяет водителям электромобилей средней и дальней дальности ездить по стране. А Минск, я бы сказал, что даже уже перегружен зарядными станциями, — считает Томас.

По словам автовладельца, в небольших городах все еще не хватает зарядных устройств и сетка недостаточно плотная, чтобы компенсировать дефектные зарядные устройства. Например, в пятницу он ехал из Минска в Волковыск, а затем в Гродно. Томас проехал несколько небольших городов, но на маршруте было всего три зарядных устройства, и все они неисправны.

— Я был вынужден ехать через Лиду. Вместо того, чтобы устанавливать 6 быстрых зарядных станций в одном месте Минска, можно устанавливать больше станций в областных городах. На мой взгляд, если у вас есть зарядные устройства в каждом городе и между городами, вы можете начать строить зарядные парки с несколькими зарядными устройствами.

Также Томас рассказал об отличиях пользования EV в Германии и Беларуси. В нашей стране есть одна сеть и одно приложение. В Германии есть много разных операторов. И хотя существует множество приложений и RFID-карт, с помощью которых вы можете оплачивать у разных операторов, это все еще не одна система. И цены у разных операторов очень сильно отличаются.

Средняя цена за 1 кВт·ч энергии в Германии в 2021 году составит 32 евроцента.

— Я знаю, что цены на Malanka тоже очень высоки для белорусов, которые привыкли к гораздо более низким ценам на электроэнергию у себя дома. Но для меня, как для немца, Malanka очень и очень доступна. Чтобы показать, насколько это выгодно, приведу цифры: если я возьму плату за свой Opel в Ionity в Германии от 0 до 100%, я заплачу 47,40 евро. Я мог бы зарядить автомобиль 12 раз в Беларуси по той же цене, — посчитал владелец Ampera-e.

Немец уверяет, что пересесть на электрокар было лучшее решение.

— Это гораздо круче, чем ездить на бензине. Большой плюс для меня — это то, что воздух в городе, который с EV, будет, конечно, чище. Даже если вы не можете позволить себе EV сейчас, это совершенно нормально. Подождите 5 или 10 лет, и EV станет для вас выгодной альтернативой. За последние 8 лет я узнал, что развитие рынка EV медленное во всех странах, но данная сфера точно развивается и будет набирать обороты, — уверен Томас.