Они шли несколько дней. Кто-то проник на Байконур и разрисовал космический корабль граффити

Источник материала: Onliner

Уличные художники проникли в монтажно-заправочный комплекс Байконура и разрисовали граффити недостроенный космический челнок «Буран». На корабле написали: «Добро», «Юра, мы приехали», «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле». Под этим авторы граффити оставили, судя по всему, четыре собственные подписи. О случившемся источник на космодроме рассказал агентству «РИА Новости».

Сообщается, что корабль разрисовали российские художники. Об этом один из них написал в социальных сетях. Блогер рассказал, что они с друзьями два дня шли по степи, чтобы пробраться на станцию. «Могу сказать, что, как и Юра, я стал первым», — написал молодой человек.

«В любой момент тебя может поймать патрульная машина с полицией, которых там очень много. Мы шли ночью, нас не раз замечали прожекторы, к которым мы подходили очень близко — если тебя заметил прожектор, он начинает мигать и светить на тебя. Тут остается только залечь и лежать не двигаясь и надеяться на удачу. После того как тебя заметил прожектор, выезжает патрульная машина и ищет тебя в зоне, где ты был обнаружен», — пишет граффитист.





Орбитальный космический корабль многоразового использования «Буран», разработанный в СССР, совершил единственный полет в 1988 году. После этого он находился на Байконуре, но был уничтожен при обвале крыши в монтажно-испытательном корпусе в 2002 году. Челнок, который разрисовали граффити, — это второй из достроенных «Буранов», он до сих пор хранится на космодроме.