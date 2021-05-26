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Дна нет: В день похорон умершего в шкловской колонии Витольда Ашурка его брата вызвали в милицию
Источник материала: Партизан
Сегодня, в день, когда в Березовке Лидского района прощаются с политзаключенным Витольдом Ашурком, его брата Андрея вызвали в милицию по делу о хулиганстве.
По утверждению правоохранительных органов, в суде кто-то выкрикнул «Позор!» и «Верым, можам, пераможам!». Сейчас проводится фонетическая экспертиза.
Кроме того, милицию интересует, будут ли на похоронах Витольда Ашурка использовать незарегистрированную символику,
Андрей Ашурок пообещал прийти в милицию после похорон.
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Сегодня, в день, когда в Березовке Лидского района прощаются с политзаключенным Витольдом Ашурком, его брата Андрея вызвали в милицию по делу о хулиганстве.
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